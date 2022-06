Camilla de Lucas é socorrida por famosas ao passar mal em festa de Thaynara OG

Viih Tube, Bianca Andrade e Gabi Martins ajudaram a influenciadora, que vomitou no evento de São João

Reprodução/Instagram/bianca Bianca Andrade foi uma das famosas que socorreu Camilla de Lucas em festa de São João



A influenciadora digital Camilla de Lucas passou por um sufoco na festa de São João promovida pela também influenciadora Thaynara OG, que aconteceu em São Luís do Maranhão, na última terça-feira, 28. A ex-participante do “BBB 21” contou nas redes sociais que vomitou e, rapidamente, recebeu ajuda de algumas famosas que estavam no local. “E eu que vomitei no São João da Thay e do nada Bianca [Andrade] veio retocar minha maquiagem, Viih Tube me deu remédio e Gabi Martins [foi] colocando água gelada no meu pescoço, ao mesmo tempo! É sobre isso”, escreveu no Twitter. Uma seguidora afirmou que também estava na festa e ajudou Camilla no momento que ela passou mal. “Mulher, só porque eu sou blogueira local não sou valorizada? Eu te dei minha cadeira (risos). Melhoras, meu amor”. A ex-BBB respondeu: “Mulher!!!!!!!!!!! Sério? Eu não vi. Um homem que levou para mim da produção (risos)”. A festa de Thaynara OG contou com a presença de diversos famosos e teve shows de Gloria Groove, Juliette, Zé Felipe e Felipe Araújo.

