Cantor e sambista Germano Mathias morre aos 88 anos

Músico estava internado com uma forte pneumonia em um hospital de Franco da Rocha, em São Paulo

CLAYTON DE SOUZA/Estadão Conteúdo Germano Mathias era apelidado de Catedrático do Samba por causa do jeito que interpretava o gênero, sempre de forma sincopada



O cantor e sambista Germano Mathias morreu aos 88 anos, nesta quarta-feira, 22, no município de Franco da Rocha, em São Paulo. De acordo com a produtora do artista, Angélica Tobias, ele enfrentava uma forte pneumonia, contraída quando foi internado para tratar de uma anemia. “Neste momento, infelizmente informamos que o Catedrático do Samba deixou esse plano. Indo para as esferas superiores”, diz uma publicação feita no perfil de Germano no Facebook. Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento. Germano Mathias entrou para o mundo do samba em 1955. Inclusive, no ano passado, o músico preparava um álbum intitulado 67 anos de samba-tradição, em alusão ao tempo de carreira do artista e ao samba de São Paulo. Em abril de 2022, Germano lançou o single “Já foi meu Carnaval”, que apresentava composição de Geovana em parceria com Guilherme Lacerda na voz de Mathias. O sambista, que nasceu no bairro do Pari e era filho de imigrantes portugueses, era apelidado de Catedrático do Samba por causa do jeito que interpretava o gênero, sempre de forma sincopada. “Cantor, compositor e percursionista, Germano Mathias influenciou uma geração de sambistas e, até os dias atuais, é insubstituível por seu estilo e seu ritmo cadenciado de gafieiras malandras”, diz a produtora de Germano.

