Carnaval de SP teve mais de 3 mil registros de roubos ou furtos de celular, diz Secretaria de Segurança

Divulgação/Polícia Civil Celulares apreendidos pela Polícia Civil durante o feriado do Carnaval, em São Paulo



A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 22, e informou que foram contabilizados 3.486 ocorrências de roubos ou furtos de celulares durante o período do Carnaval. Mesmo com o alto número, a pasta considerou a melhora nos índices, já que nos anos anteriores em que as festividades foram realizadas – já que em 2021 e 2022 não houve Carnaval em decorrência da pandemia da Covid-19 – houve uma alta de quase 2 mil registros a mais do que os números deste ano. Em 2020 e 2021, foram quase 5.450 e 5.470 boletins de ocorrências, respectivamente. Neste ano, nos últimos dias, foram comunicados às autoridades policiais 2.328 casos de furto de aparelhos telefônicos e 1.158 furtos de celulares. O coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante geral da Polícia Militar, explicou que havia uma preocupação com os locais de dispersão, mas que não houve grandes problemas ou registro de ocorrências mais graves. “Houve colaboração dos organizadores, que atenderam aos nosso pedidos, principalmente em relação aos horários”, disse. Há, no entanto, a possibilidade de mais celulares serem notificados de roubo ou furto em um mesmo boletim de ocorrência. Por isso, a SSP não informou a quantidade exata de aparelhos levados pelos criminosos. De acordo com a pasta, 629 suspeitos foram presos suspeitos de cometerem crimes durante o carnaval. A Polícia Militar (PM) recuperou, neste ano, pouco mais de 200 aparelhos e parte destes foram devolvidos aos donos.