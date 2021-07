Cantor Giovani, dupla de Gian, sofre acidente de carro em São Paulo

Carro do artista capotou três vezes na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá; ele a esposa passam bem

Reprodução/Instagram/annacarolinamoraiss/31.07.2021 Cantor Giovani sofre um acidente de carro com a esposa em Arujá



O cantor Giovani, que faz dupla com Gian, sofreu um acidente de carro na manhã deste sábado, 31, na Rodovia Presidente Dutra, em Arujá, São Paulo. A assessoria de imprensa do artista disse que o carro capotou após “um fechamento movido por uma carreta em alta velocidade”. “O cantor estava acompanhado da esposa, Anna Carolina, e eles seguiam para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ambos sofreram ferimentos leves e foram conduzidos ao hospital”, informou em nota. O casal já está em casa e passa bem. Procurada pela Jovem Pan, a Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu na altura do km 198: “O condutor [Giovani] perdeu a direção, colidiu contra a mureta, tombou o veiculo, que deslizou por cerca de 80 metros, vindo a parar pelo acostamento. Condutor e esposa socorridos ao Hospital Nipo brasileiro pela concessionária da rodovia”.

A assessoria do artista negou que o cantor tenha cochilado no volante. “Frisamos que o Giovani conduzia em baixa velocidade, com cinto de segurança, presando por sua vida e de sua esposa, e, para não colidir com o outro veículo, nas devidas circunstâncias conduziu o veículo ao acostamento onde veio a capotar.” A mulher do sertanejo se pronunciou nas redes sociais após o acidente. “Hoje, sai de manhã para seguir uma agenda de compromisso do meu marido em Cuiabá e, nesse caminho, o nosso carro capotou três vezes e essa aqui sou eu inteira. Eu senti o abraço de Deus, senti Deus protegendo a gente”, falou nos stories do Instagram. Anna Carolina explicou que estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas enfatizou que seu choro era de gratidão. “Tivemos um livramento hoje”, declarou. Durante o relato, a mulher de Giovani também mostrou imagens do acidente e contou que ela e o cantor foram socorridos por uma família antes do resgate chegar. Anna Carolina agradeceu e também disse que ela e o marido foram muito bem atendidos no hospital.