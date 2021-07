Juliette responde cantada de Neymar e ele celebra: ‘Achei que estava me iludindo’

Jogador trocou mensagens com a ex-BBB após ela receber investidas de Ítalo Ferreira e Richarlison

Reprodução/Instagram/juliette/31.07.2021 Neymar mandou uma cantada para Juliette e a ex-BBB respondeu



Juliette continua fazendo sucesso após sair milionária do “BBB 21” e, após investidas do medalhista olímpico Ítalo Ferreira e do atacante da seleção brasileira Richarlison Andrade, o jogador de futebol Neymar foi quem demonstrou interesse pela advogada. Tudo começou quando Juliette fez um post falando da beleza dos competidores que estão nos Jogos Olímpicos de Tóquio no Twitter: “Que tanto atleta gato é esse?! Queria”. Neymar compartilhou a publicação da ex-BBB e escreveu: “Não estou nas Olimpíadas, mas sou atleta também (risos)”. O post do jogador não passou despercebido e logo virou um dos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, 31.

Em meio a repercussão, Juliette respondeu o jogador do Paris Saint-Germain: “Você gosta, né?! O atleta ok, mas o gato eu não sei não (risos)”. Logo em seguida, ela disse que era brincadeira e afirmou: “Você é gato também”. Neymar ficou aliviado: “Ufa, pensei que você estava me iludindo (risos)”. Vale lembrar que o jogador torceu por Juliette quando ela estava confinada na casa mais vigiada do Brasil e, após ela deixar o reality show da Globo com o status de estrela, eles se encontraram pessoalmente e os fãs foram à loucura. Tanto a ex-BBB quanto o jogador postaram fotos juntos no Instagram no dia 22 de julho.

Não estou nas olimpíadas mas sou atleta também 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/35WTGo7hpo — Neymar Jr (@neymarjr) July 31, 2021

Kkkkk… tu gostaaaa, né?! O atleta ok, mas o gatoooo eu não sei não 🤣🤣🤪😘 — Juliette (@juliette) July 31, 2021