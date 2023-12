Luísa Sonza responde a fã que falou sobre presença de Chico Moedas em documentário: ‘Não posso ver esse cão’

Cantora reforçou mágoa com traição de ex-namorado: Coloquei porque era obrigada’

Reprodução/Instagram@luisasonza Luísa e Chico haviam assumido o namoro em julho



A cantora Luísa Sonza parece não ter ficado contente com a presença de Chico Moedas no documentário “Se Eu Fosse Luísa“, que estreou na Netflix nesta semana. Nas redes sociais, a artista reagiu após ser elogiada por uma fã que mencionou o ex-namorado. “Amei que você colocou a parte do Chico na série, isso mostra muita maturidade da sua parte mesmo que a relação tenha acabado. Todos aprendemos juntos e temos certeza que seu amor verdadeiro um dia vai bater na sua porta. Parabéns pela série”, disse uma fã. Luísa Sonza respondeu, afirmando que a aparição do streamer no documentário foi contra sua vontade. “Só botei porque era obrigada. Eu não posso ver esse cão nem pintado de ouro”, escreveu. Luísa e Chico Moedas namoraram durante pouco mais de dois meses neste ano. O relacionamento chegou ao fim após a gaúcha descobrir que foi traída pelo carioca.