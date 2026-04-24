Cantor Leonardo sofre acidente e aparece com olho roxo

Segundo divulgado pela esposa, Poliana Rocha, o artista escorregou durante uma pescaria a noite

Reprodução/Instagram/@poliana Cantor Leonardo no hospital após sofrer acidente durante pescaria



O cantor Leonardo, de 62 anos, sofreu um acidente durante uma pescaria no Pantanal e apareceu com o olho roxo e inchado em uma série de vídeos publicados nas redes sociais nesta sexta-feira (24) por Poliana Rocha, sua esposa.

Segundo o cantor, em uma de suas pescarias durante a noite, ele escorregou e bateu o olho na canoa. “Vocês acham que vida de pescador é fácil, né?”, disse Leonardo mostrando o acidente no rosto.

Poliana, que estava gravando os vídeos, disse que tomou um susto quando viu a situação do marido. O cantor foi para a unidade do Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia e, após uma tomografia, Leonardo seguiria para um show no Paraná. “Ele só vai fazer um exame para checar se está tudo bem e já já vai para o aeroporto”, contou Poliana.

Nas redes sociais, o cantor compartilha suas pescarias no Pantanal e no Rio Araguaia, onde está frequentemente.