Cantor PK desmaia em ônibus após vazamento de gás: ‘Iria acontecer uma tragédia’

O rapper PK passou por um susto enquanto fazia uma viagem de ônibus com uma equipe. O artista contou no último domingo, 2, que um cilindro de CO2 vazou no bagageiro e se espalhou pelo veículo. Nas redes sociais, ele disse que ficou “desnorteado com tudo o que aconteceu”, mas enfatizou que está bem e grato por não ter acontecido algo mais grave. “A gente estava viajando com quatro cilindros de CO2 que a gente estava usando nos shows e um desses cilindros, que estava lacrado, começou a vazar dentro do bagageiro do ônibus. O quarto fechado [que tem no veículo] fica em cima do bagageiro. Aquilo começou a empestear o ônibus todo e o pessoal foi sentindo”, falou.

O cantor continuou dizendo que uma das pessoas da sua equipe percebeu que algo estava errado e começou a gritar. “Os pilotos poderiam adormecer e ia acontecer uma tragédia maior. Eu fiquei desmaiado lá dentro [do ônibus] e ninguém sabia, até que perceberam e me tiraram. Se eu ficasse lá mais um tempo sem respirar… eu fiquei muito tempo [desmaiado no quarto]”, comentou. O artista compartilhou um vídeo que mostra o gás vazando do ônibus e, após relatar tudo o que aconteceu, ele agradeceu as mensagens de carinho que está recebendo. “Obrigado a todos vocês que estão se preocupando, mandando mensagens, sem palavras. Primeiramente, agradeço a Deus por esse livramento, por essa salvação. Muita fé”, finalizou.