Boninho dá spoiler sobre os famosos que estarão no ‘BBB 22’; veja

Diretor postou um vídeo no qual deu dicas que quem estará na casa mais vigiada do Brasil e disse que já está quase tudo pronto para a estreia do reality

Reprodução/Twitter/boninho/02.01.2022 Boninho deu dicas de quem estará no elenco do 'BBB 22'



Boninho, diretor do “Big Brother Brasil”, deixou os fãs do reality show intrigados neste domingo, 2, ao postar um vídeo nas redes sociais com um enigma com dicas de quem serão os famosos que irão participar do “BBB 22”. “Tem Bá, um país tem, tem nome repetido, que tal Ro, tem que tem duas letras no nome, tem que vai e vem, tem mãe, tem gente misturada”, postou o diretor. Logo, o assunto foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e muitas pessoas começaram a dar seus palpites. Tem gente, por exemplo, achando que os nomes repetidos são, na verdade, os sobrenomes da cantora Naiara Azevedo e do ator Jonathan Azevedo. Como o diretor disse que tem “um país”, os boatos de que Inês Brasil pode finalmente entrar na casa mais vigiada do país voltaram a ganhar força. Outro nome que está sendo muito especulado é o da influenciadora digital Sammy Lee, pois ela é mãe e tem letras repetidas tanto no nome quanto no sobrenome. Outra aposta é que o “Ro” seja o ator Rodrigo Simas. No vídeo publicado por Boninho, ele também disse que já está quase tudo pronto na casa. O “BBB 22” estreia dia 17 de janeiro com um novo apresentador, o jornalista Tadeu Schmidt. Veja os palpites:

22 participantes

País: Inês Brasil

Nome repetido: Lucas Lucco?

Duas letras: Di Ferrero, Negra Li?

Tem que vai e vem: Aline Riscado (vai verão, vem verão)

Tem mãe: Sammy Lee?

Tem gente misturada: Jesy Nelson? https://t.co/CGbip2bWxs — BCharts (@bchartsnet) January 2, 2022

Q tem: Camila Queiroz?

Bá: sotaque gaúcho ( Deve ser alguém de lá)

Um país tem: Júlia gama ( miss Brasil)

Nome repetido: Diego ( Di ferrero e Diego hypolito)

Ro: Rodrigo simas?

Duas letras: Di

Vai e vem: Verão (Aline Riscado)

Mãe: Todo mundo tem????#BBB22 pic.twitter.com/F5FsonwL5F — Realityzei  (@Realityzei01) January 2, 2022