Luana Piovani fala sobre Scooby no ‘BBB 22’ e elogia namorada do ex: ‘Mais responsável que ele’

Atriz disse que não vê problema em deixar os filhos com Cíntia Dicker caso o surfista entre no reality

Reprodução/Instagram/luapio/pedroscooby/03.01.2022 Luana Piovani disse que Cíntia Dicker é mais responsável que Pedro Scooby



O surfista Pedro Scooby é dos nomes que está sendo cotado para participar do “BBB 22” e a atriz Luana Piovani, que já foi casada e tem filhos com o atleta, foi questionada sobre o assunto por seus seguidores. Um deles quis saber se a artista, que compartilha a guarda de Dom, de 9 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, com Scooby, vai deixar os filhos com a modelo Cíntia Dicker, namorada do surfista, enquanto o ex-marido está no confinamento. Sem papas na língua, Luana respondeu: “Tomara, né… ela certamente é mais responsável que ele, mas já disse para não se preocuparem com nossos filhos”. Vale ressaltar que ainda não foram revelados os famosos que estarão no “BBB 22” e isso só deve ser feito próximo a estreia do programa, no próximo dia 17.

Outro seguidor quis saber o que a atriz acha do reality e ela deu a entender que não acompanha as edições. “Só conheço o pessoal que sai e fica famoso”, afirmou. Em dezembro do ano passado, Luana postou um vídeo desabafando sobre a postura de Scooby como pai. Ela contou que os filhos passaram duas semanas com ele e, nesse período, as crianças chegaram atrasadas na escola, faltaram em suas aulas extras e aprenderam a cantar funks com “termos chulos”. “É muito frustrante você saber que você teve filhos com uma pessoa que não te respeita, não tem empatia por você, que não leva em consideração as coisas”, declarou Luana na ocasião.