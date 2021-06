Cantor que fez dupla com Cristiano Araújo desaparece em Goiás e polícia investiga o caso

Luizmar Oliveira Damasceno tem 45 anos e teria sumido após sair de moto sem documento e celular

Reprodução/Facebook/Luizmar Damasceno/14.06.2021 Luizmar Oliveira Damasceno, ex-dupla de Cristiano Araújo, está desaparecido



O cantor Luizmar Oliveira Damasceno, de 45 anos, está desparecido e a Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), está investigando o caso. O artista já fez dupla com o sertanejo Cristiano Araújo, que morreu em 2015 vítima de um acidente de carro. Eles não chegaram a entrar nas paradas de sucesso e o irmão de Felipe Araújo só ficou conhecido em todo o Brasil quando estava em carreira solo. A assessoria de imprensa da Polícia Civil de Goiás informou à Jovem Pan que o cantor, que mora em Goiânia, teria desaparecido na última sexta-feira, 11, após sair de casa por volta das 13h20. “Luizmar saiu a bordo de sua motocicleta, uma Honda/CG de cor vermelha. Ele não levou documentos nem aparelho telefônico”, explicou em nota. Na manhã desta segunda-feira, 14, a motocicleta do artista foi encontrada pela Polícia Militar em uma região de mata e o veículo passou por uma avaliação papiloscópica. Em um contato telefónico, a assessoria da polícia disse à Jovem Pan que, após a moto ser encontrada, não houve não novas atualizações sobre um possível paradeiro de Luizmar, mas foi enfatizado que as equipes do GAS/Deic vão continuam na busca.