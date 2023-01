Cantor sertanejo morre após carro em que estava ser atingido por veículo em fuga

Jefferson Machado tinha 27 anos; ele estava acompanhado da namorada, que está na UTI em estado grave

Reprodução/Instagram/ jefersonmachadocantor Jefferson Machado não resistiu após acidente de carro e morreu aos 27 anos



O cantor sertanejo Jefferson Machado morreu aos 27 anos após se envolver em um acidente de carro na noite desta segunda-feira, 30. A assessoria de imprensa do artista confirmou a informação à Jovem Pan. O acidente aconteceu na rodovia RSC-453, em Estrela, no Rio Grande do Sul. O carro em que o jovem estava com a namorada, Maiara Datsch, foi atingido por um veículo roubado. A equipe de Jefferson informou que os bandidos foram detidos pela polícia e estão presos. O cantor não resistiu ao acidente e Maiara está na UTI “em estado grave”. O velório será realizado nesta terça-feira, 31, no Cemitério Municipal da Vila Popular, em Teutônia, a partir das 13h30. Já o enterro está marcado para às 18h. Entre os principais trabalhos do artista estão as músicas Digitando e Riquinha. Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte do cantor. “Meus sentimentos. Que Deus conforte o coração de todos os familiares”, comentou um seguidor. “Notícia triste demais, descanse em paz, irmão”, escreveu outro. “Que Deus receba essa estrela! Sentimentos aos familiares e amigos”, acrescentou mais um.