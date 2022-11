Cantor Waguinho se pronuncia após filho de 22 anos ser assassinado

‘Te amarei para sempre’, declarou o artista em uma homenagem a Lucas Felipe nas redes sociais

Reprodução/Instagram/cantorwaguinho Waguinho prestou uma homenagem ao filho, Lucas Felipe, que morreu aos 22 anos



O cantor Waguinho prestou uma homenagem ao filho, Lucas Felipe, que morreu aos 22 anos assassinado. Em um post no Instagram, o artista declarou: “Meu filho, vou me lembrar de você sempre como um menino alegre e muito, muito, muito carinhoso. Te amarei para sempre”. O jovem faleceu na última terça-feira, 8, no Rio de Janeiro, após levar um tiro. O enterro aconteceu na quinta-feira, 10, no Cemitério do Irajá, na zona Norte do Rio. O ex-vocalista do grupo Os Morenos ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto e, ao se manifestar nas redes sociais, recebeu apoio de diversos famosos. “Meu Deus, querido…que dor ver essa notícia… o que dizer para tentar amenizar tanta dor nesse momento?”, comentou o cantor Péricles. “Sinta-se abraçado, meu irmão, imagino a sua dor, sinto muito”, escreveu o cantor Netinho de Paula. “Meus sentimentos, mano”, disse o cantor Buchecha. “Meu padrinho e amigo Waguinho, meus mais sinceros sentimentos, estou sem palavras”, declarou Cris Oliveira, do grupo Sorriso Maroto. A notícia da morte foi divulgada por Waguinho Junior, irmão de Lucas Felipe: “É cabeça… sua partida precoce partiu o coração da nossa família. Você foi um irmão espetacular. Só quem teve o prazer de conviver contigo, sabe do tão puro que você era. Tá doendo muito, mas vamos prosseguir, crendo que Deus tá no controle. Teu gordinho vai te amar pra sempre”.