Aberto ao público, velório de Gal Costa acontece nesta sexta-feira em São Paulo

O velório da cantora Gal Costa acontece nesta sexta-feira, 11, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nesta manhã, antes do local ser aberto, às 9h, já havia uma fila de fãs concentrados no local. O velório fica aberto ao público até às 15h. O enterro vai acontecer no Cemitério da Consolação e será restrito a familiares e amigos. Gal morreu na última quarta-feira, 9, aos 77 anos. Dona de uma voz marcante, a artista se consagrou como um dos principais nomes da MPB ao lado de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Nos últimos dias, ela foi homenageada por diversos artistas, incluindo o cantor Roberto Carlos, que falou sobre a força dessa artista em um show que realizou em São Paulo: “Essa música, Sua Estupidez, fez mais sucesso na voz de Gal Costa que na minha voz. O sucesso realmente foi dela. Hoje é um dia muito triste porque Gal nos deixou. Eu não posso deixar de dizer o quanto Gal criou de alegria, de beleza, de sentimento e de romantismo em tudo que fez, em tudo que gravou”. O governador da Bahia, Rui Costa, decretou luto oficial de três dias após a morte da cantora, que é natural de Salvador. A história dela será contada nos cinemas ano que vem em “Meu Nome é Gal”, filme que terá a atriz Sophie Charlotte no papel principal.