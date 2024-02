Cantor Zé Neto cancela shows por diagnóstico de dengue

Em suas redes sociais, o artista expressou sua tristeza com a situação e aproveitou para agradecer a Deus pela sua vida, família e trabalho

Reprodução/Instagram/zenetoecristiano Zé Neto sofreu acidente na cidade de Fronteira, em Minas Gerais



O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, recebeu o diagnóstico de dengue e, por conta disso, teve que cancelar os shows que estavam agendados para os próximos dias. Em suas redes sociais, o artista expressou sua tristeza com a situação e aproveitou para agradecer a Deus pela sua vida, família e trabalho. “Sabe quando você não intende o porque? Mas nunca ,nunca duvidei de Deus em toda minha vida ,graças a Deus e só uma coisa simples que em breve vou estar de volta aos palcos”, escreveu. “Mas devo confessar a vocês que da uma tristeza ,quando tantas coisas acontecem com a gente de uma vez. Mas ainda sim agradeço a Deus pela minha vida ,pela minha família ,pelo meu trabalho”, continou. “Peço desculpas ,a todos os fãs ,a todos os contratantes e a todas as pessoas envolvidas. Que Deus nos abençoe. Logo logo ,estarei bem”, finalizou.

Seguindo as orientações médicas, Zé Neto precisará ficar em repouso pelos próximos três dias para uma recuperação adequada. Com isso, os shows da dupla Zé Neto & Cristiano que estavam programados para acontecer neste fim de semana em Peruíbe (SP), São José dos Campos (SP) e Fernandópolis (SP) foram cancelados. Vale lembrar que no ano passado o cantor também enfrentou um acidente de carro, o que torna esse momento ainda mais delicado para ele.

