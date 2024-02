Rodriguinho se emociona com show de Thiaguinho no BBB 24: ‘Foi como ganhar a prova do anjo’

Cantores são amigos de décadas e escreveram juntos a música ‘A Amizade é Tudo’, que o pagodeiro fez questão de cantar durante sua apresentação

Reprodução/Globoplay Rodriguinho se emociona com show de Thiaguinho no BBB 24



O cantor Thiaguinho agitou a noite dos participantes do BBB 24 nesta sexta-feira, 2. O pagodeiro foi recebido com aplausos e euforia por parte de todos os participantes, com destaque para Rodriguinho, que é amigo de décadas do cantor. Enquanto Thiaguinho cantava a música “A Amizade é Tudo”, brother se juntou aos outros participantes e foi ficar ao lado do amigo, que o abraçou. A canção em questão foi escrita pelos dois artistas. Recentemente, em entrevista ao podcast Podpah, Rodriguinho contou que chegou a pedir dinheiro emprestado para Thiaguinho quando estava passando por dificuldades financeiras. Segundo Rodriguinho, o amigo o ajudou a pagar alguns aluguéis quando ele estava falido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quando o amigo foi anunciado como um dos participantes do BBB 24, o pagodeiro usou as redes sociais para demonstrar seu apoio e torcida pelo amigo. Ele também contou que Rodriguinho foi seu primeiro amigo quando chegou a São Paulo em 2003 e desde então tem sido um parceiro em diversos aspectos de sua carreira. O momento em que Rodriguinho abraçou Thiaguinho durante a apresentação no BBB 24 foi registrado e compartilhado nas redes sociais do programa. Antes de saber que a aração da noite era seu amigo, Rodriguinho tinha comentado com outros confinados que se fosse Thiaguinho a se apresentar, seria como a prova do anjo, porque o pagodeiro é seu amigo da vida, e revelou que foi para ele foi o primeiro a saber que ele iria participar do BBB 24. “Ficou sabendo antes da minha mãe”, disse.