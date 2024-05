Cantora Iza anuncia gravidez de uma menina e revela nome da filha

Nome escolhido para a filha do casal faz referência ao filme live-action “O Rei Leão”, em que a Iza dublou a personagem Nala

A cantora Iza anunciou em suas redes sociais que está grávida de uma menina. Acompanhada do jogador Yuri Lima, pai da criança, revelou o nome da filha: Nala. A notícia veio um dia após o Dia das Mães, com uma legenda carinhosa: “Bem-vinda, Nala”. A gravidez de quatro meses foi anunciada pela primeira vez em abril, durante uma live no Instagram da artista. O casal está junto há pouco mais de um ano e confirmaram o relacionamento em fevereiro de 2023. Iza e Yuri comemoraram a descoberta do gênero da criança de forma íntima e em casa. O nome escolhido para a filha do casal faz referência ao filme live-action “O Rei Leão”, em que a Iza dublou a personagem Nala.

Desde a revelação da gravidez, a cantora tem compartilhado momentos e brincadeiras sobre os estágios da gestação em suas redes sociais. Mesmo com a chegada da filha, a cantora está confirmada para se apresentar no Rock in Rio em setembro, no Dia Delas, dedicado exclusivamente a atrações femininas. A artista estará no Palco Sunset do festival no dia 20 de setembro, com um barrigão de oito meses. Iza expressou sua felicidade em realizar o sonho de estar grávida e continuar sua carreira musical.

