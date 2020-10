Cantora Joss Stone revela em podcast que está esperando o primeiro filho

Artista de 33 anos está no 4º mês de gestação e celebrou que mal estar já passou

Reprodução/Instagram/jossstone Joss Stone espera o primeiro filho com o namorado Cody, um músico norte-americano



A cantora Joss Stone revelou em seu podcast, o “A Cuppa Happy”, que está grávida de seu primeiro filho. A artista de de 33 anos namora com o músico norte-americano Cody. A notícia foi revelada durante bate-papo com a influencer Ella Mill, que também está grávida. “Adivinhe? Eu também vou ter um filho! Estou muito animada para falar com você porque não conheço muitas mulheres grávidas”, disse Joss ao contar a novidade. Ela também revelou que já está no quarto mês de gestação. “Estou na 17ª semana e simplesmente parei de passar mal o tempo todo. Estou me sentindo ótima. Não é louco que tenha algo crescendo dentro de você?”, comentou.