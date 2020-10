Confira as novidades que chegam às plataformas de streaming em outubro

Produções de terror para celebrar o Dia das Bruxas são destaques da Netflix e Prime Video neste mês

Comédia, terror, animação: outubro está repleto de estreias da Netflix e Prime Video



Outubro chega repleto de novidades nas plataformas de streaming, com destaque para as produções de terror em comemoração ao Halloween. Na Netflix, já está disponível a série nacional “Bom dia, Verônica”, thriller policial com Tainá Müller, que viver uma escrivã destemida ajudando uma mulher que guarda um segredo terrível. Já a próxima parceria com Adam Sandler chega no dia 7 de outubro. Nick Frost estreia a série “Truth Seekers”, uma comédia sobre uma equipe de investigadores paranormais, no Prime Video em 30 de outubro. A segunda edição do desfile da marca de lingerie da Rihanna também entrou para o catálogo do streaming. Veja mais novidades abaixo.

Netflix

Bom dia, Verônica (série ) – 1 de outubro

Enquanto caça um bandido que busca suas vítimas em um site de namoro, a escrivã Verônica encontra uma mulher que sofre abusos e guarda um segredo terrível. Com Tainá Müller, Camila Morgado e Eduardo Moscovis.

A Maldição da Mansão Bly (série) – 9 de outubro

Victoria Pedretti (“You”) e T’Nia Miller (“Years and Years”) estrelam a segunda parte da antologia de terror inspirada em “A Volta do Parafuso”, publicada em 1898 por Henry James. Os atores Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Catherine Parker, Rahul Kohli, Amelia Eve, Benjamin Ainsworth e Amelie Smith completam o elenco.

A Caminho da Lua (filme) – 23 de outubro

Fei Fei, uma garotinha apaixonada por ciência, constrói uma nave espacial e parte para a lua determinada a comprovar a existência de uma deusa lendária. Chegando lá, acaba assumindo uma missão e descobre uma região habitada por criaturas fantásticas. Uma aventura musical dirigida por Glen Keane, um dos grandes nomes da animação mundial.

Os 7 de Chicago (filme) – 16 de outubro

O que era para ser um ato pacífico se transformou em um confronto violento com a polícia e a Guarda Nacional, em 1968, nos Estados Unidos. Acusados de conspiração, os organizadores do protesto enfrentaram o tribunal em um dos julgamentos mais famosos da história do país. Com Eddie Redmayne e Sacha Baron Cohen.

Halloween do Hubie (filme) – 7 de outubro

Hubie (Adam Sandler) não é popular em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos, mas isso não vai impedir este homem medroso e de bom coração de manter a cidade em segurança no Halloween.

Prime Video

Savage X Fenty Show Vol. 2 (desfile) – 2 de outubro

Como continuação do inovador evento do ano passado, o Savage X Fenty Show deste ano está subindo o nível, trazendo um desfile de moda único que celebra a nova coleção do Outono 2020 da Rihanna, ícone mundial da música e da moda. A extraordinária experiência fashion apresenta uma combinação de modelos, atores e dançarinos vestindo os estilos mais atuais, com apresentações especiais de alguns dos grandes nomes da música.

The Twilight Zone – 2ª temporada (série) – 8 de outubro

Comandada por Jordan Peele (Get Out) e Simon Kinberg (Legion), a série antológica explora o universo da ficção científica, transportando os espectadores a uma nova dimensão, visual e espiritual. A versão original de “The Twilight Zone”, criada por Rod Serling, estreou em outubro de 1959 e ficou no ar até 1964. A produção, que abriu caminho para tantas outras de ficção científica, deixou sua marca ao abordar esperança, desespero, orgulho e preconceito de forma metafórica.

Penny Dreadful: City Of Angels – 1ª temporada (série) – 23 de outubro

Spin-off de Penny Dreadful, a série retrata a história da Los Angeles do anos 1930, envolta pelo folclore mexicano, com seus elementos sobrenaturais e mitos ocultos, pela tensão social e pelos dilemas morais.

Truth Seekers (série) – 30 de outubro

“Truth Seekers” é uma série de comédia sobre uma equipe de investigadores paranormais que trabalha meio-período e que busca aparições de fantasmas em todo o Reino Unido, compartilhando suas aventuras em um canal on-line para todos assistirem.

Infiltrado na Klan (filme) – 20 de outubro



Com base em fatos reais, Ron Stallworth (John David Washington), um policial afro-americano do Colorado, consegue se infiltrar na filial local da Ku Klux Klan com a ajuda de um judeu, que acaba se tornando seu líder.