Cantora Lexa tem celular e documentos levados em assalto no RJ

Artista estava dentro de carro quando foi cercada com criminosos armados, que levaram sua bolsa com todos os documentos

Reprodução/Instagram/lexa Lexa usou celular da mãe para avisar seguidores sobre o ocorrido na noite de ontem



A cantora Lexa foi assaltada na noite de segunda-feira (12), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ela teve o celular e a bolsa com seus documentos levados. A artista usou o celular da mãe para avisar os seguidores de que estava bem, apesar de ainda muito abalada com o susto. “Eu fui assaltada ali na altura do Barra Shopping. Levaram meu celular. Na hora eu quis me comunicar porque não lembrava de nenhuma das minhas senhas, consegui agora recuperar o meu Instagram”, disse Lexa nos stories.

A assessoria de imprensa reforçou que a cantora está “bem fisicamente, apenas abalada emocionalmente pelo ocorrido”. Lexa estava a caminho do shopping quando teve o carro cercado por criminosos armados; Além dela, os demais ocupantes do veículo também tiveram os pertences levados. “Eu fiquei muito nervosa na hora e não consegui lembrar de nada. Quem já foi assaltado sabe, entra em pânico, choque e só quer avisar para as pessoas, quer dar algum tipo de explicação. Estou bem”, completou Lexa.