Leo Dias: Mayra Cardy fala sobre chances de reatar com Artur Aguiar

A ex-BBB foi a entrevistada do Tô na Pan desta segunda-feira (5) e comentou sobre o conturbado fim de casamento

Reprodução/Instagram/mayracardi Mayra Cardi vai estrear o relity show online 'Adota Você' para fazer reeducação alimentar de participantes



Mayra Cardi está bem resolvida com sua vida após o conturbado fim de casamento com Arthur Aguiar. Em entrevista ao Leo Dias no Tô na Pan desta segunda-feira (5), a ex-BBB e youtuber falou como está a relação com o ex atualmente. “Quando a gente se encontrou [depois da separação], rolou o pedido de desculpas e eu vi muita verdade. Achei uma empatia que eu nunca vi nele antes, ele sofria com a minha dor. Ali me senti liberta, para mim e para ele, agora estamos prontos para seguir nossas vidas”, disse. Mayra, que revelou publicamente as diversas traições que sofreu de Arthur, disse que agora está 100% bem, mas segue fazendo terapia.

A influencer revelou que chegou a se arrepender da exposição sobre o ex-marido, pois ele foi alvo de diversas piadas e acusações nas redes sociais. “Cheguei a me arrepender pelo alastre que causei indiretamente, não proposital, na vida profissional dele. Mas logo não me arrependi novamente, ele mesmo me agradece porque se eu não tivesse feito dessa forma, não estaria livre dessa prisão e nem ele. Estaríamos os dois doentes ainda, eu presa na relação e ele casado comigo e com todo mundo”, desabafou.

Mayra Cardi falou sobre a possibilidade de reatar com Arthur. Ela negou que o ator já tenha feito essa proposta e reforçou que, no momento, eles estão “se dando super bem”. “Nessa vida, eu não acho mais nada. Nada mesmo, em nenhum sentido. (…) Hoje eu ainda não acredito que voltaríamos, acredito na mudança e transformação dele sem mim. Hoje ele é outra pessoa sem mim, mas comigo não acredito. Ele mudou, sem sombra de dúvida, mas eu não vou pagar pra ver. Agora não”, afirmou. Com Aguiar, Mayra é mãe de Sophia, de quase dois anos.

‘Adota Você’

Leo Dias será o primeiro participante do “Adota Você“, reality show que Mayra vai comandar diretamente de sua casa, no interior de São Paulo. O programa tem a proposta de desenhar uma reeducação alimentar em sete dias para um confinado, que será monitorado por câmeras instaladas em quartos preparados para a transmissão online no YouTube. Para o apresentador da Jovem Pan, a influencer disse que será possível ele eliminar até 4kg durante o programa.

“O importante do ‘Adota’ é a gente olhar o que faz bem para você, [o foco] não é o emagrecimento. As pessoas acham que vão vir para emagrecer em sete dias, mas não é. Com a boa alimentação, você tem mais energia para trabalhar, pensar, transar, pra tudo você melhora. Quando você diminui o açúcar, o teu potencial de moro geral melhora muito”, aconselhou.

