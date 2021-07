Cantora Lizzo esclarece rumores de que matou uma pessoa ao pular do palco

Irritada com essa história, a artista gravou um vídeo falando do assunto que viralizou no TikTok

Reprodução/Instagram/lizzobeeating/28.07.2021 Lizzo fez um vídeo no TikTok dizendo que nunca pulou do palco



A cantora Lizzo colocou um ponto final no boato de ela teria matado uma pessoa ao pular do palco durante um show. Demonstrando certa irritação com essa história que circula nas redes sociais, a artista postou um vídeo no TikTok esclarecendo o assunto. “Eu vejo muitas coisas irritantes sobre mim na internet, mas o que mais me incomoda é esse boato de que eu pulei do palco em um show e matei alguém. Esse boato é uma mentira e, para começo de conversa, eu nunca pulei do palco na minha vida. E, matar alguém?! Vocês realmente vão relacionar isso ao meu nome?”, questionou a cantora em meio a alguns palavrões. Lizzo continuou seu desabafo dizendo: “Tipo, eu sei que sou grande, mas eu não sou tão grande assim”. A dona do hit Good as Hell ainda deu um pulou em cima de um bichinho de pelúcia que estava em sua cama para mostrar que se tivesse saltado do palco não seria algo letal. Esta semana, a cantora também virou assunto por fazer uma live no Instagram pedindo para que as pessoas mantenham distância dela durante a pandemia da Covid-19. De forma descontraída, a artista explicou que tem receio de contrair a doença.