Orlando Drummond, ‘Seu Peru’ da ‘Escolinha do Professor Raimundo’, morre aos 101 anos

Ator teve falência múltipla de órgãos; além de papel na TV, ele era conhecido por dublar personagens famosos de desenhos animados

Orlando Drummond/Instagram/Reprodução Orlando Drummond interpretou 'Seu Peru' na Escolinha do Professor Raimundo



O ator e dublador Orlando Drummond, conhecido pelo seu papel como “Seu Peru” no programa “Escolinha do Professor Raimundo”, morreu nesta terça-feira, 27, aos 101 anos. Ele sofreu uma falência múltipla dos órgãos em casa, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Em maio, Drummond chegou a passar semanas internado em um hospital particular da capital fluminense tratando uma grave infecção urinária. Na última publicação feita na conta do ator, em nome dos netos dele, a família agradeceu o apoio do público. “Vamos continuar com nossas orações para que nosso guerreiro saia dessa”, diz trecho da publicação. O filho de Chico Anysio, ator Bruno Mazzeo, publicou uma foto com o artista em uma gravação da “Escolinha” no dia em que ele recebeu uma homenagem pelo seu aniversário de 100 anos. “Viva Drummond! Dos grandes. Salva de palmas”, disse.

A morte do ator foi lamentada por muitos nas redes sociais. Até mesmo o Fluminense, time de coração de Drummond, publicou uma nota de pesar pelo tricolor. “O clube deseja força aos amigos, fãs e familiares neste momento. Fica também o nosso obrigado por tantas risadas e momentos de alegria compartilhados por ele”, diz trecho da publicação. O Corinthians também fez publicação sobre o ator nas redes e lembrou dos trabalhos de dublagem dele, que já deu voz a Scooby Doo, Popeye, Gargamel e Alf. “Crescemos e sorrimos com sua voz e sua graça”, afirma o post. O ator Fernando Caruso, a deputada Isa Penna e o deputado Alexandre Molon também foram algumas das personalidades a usar as redes sociais para prestar solidariedade à família do ator.