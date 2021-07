Sammy explica ida ao shopping com Pyong Lee após traição em reality da Record

Influenciadora disse foi comprar uma TV para o filho e enfatizou que vai continuar tento contato com o ex

Reprodução/Instagram/pyonglee/28.07.2021 Sammy disse que foi ao shopping com Pyong Lee comprar uma TV para o filho



A influenciadora digital Sammy decidiu se pronunciar após circular fotos em que aparece com Pyong Lee em um shopping. O casal não está mais junto e a separação foi anunciada após o youtuber aparecer debaixo do edredom com Antonela Avellaneda em uma chamada do reality show “Ilha Record”, que estreou na última segunda-feira, 26. Sammy disse que resolveu esclarecer o assunto pelas pessoas que estão a apoiando e a dando força nesse delicado momento da sua vida. “Eu fui, sim, ao shopping com o Pyong porque quem me acompanha sabe que o Jake é fã de ‘Galinha Pintadinha’ e eu não tenho televisão. Eu poderia comprar? Claro! Mas o Pyong falou: ‘Eu quero comprar uma televisão para o meu filho, eu quero dar uma televisão de presente para o meu filho’. Eu falei: ‘Já que você vai comprar, eu vou lá ajudar a escolher’. Fui junto e peguei uma bem boa, gigante”, disse aos risos.

Quando começou a ser fotografada no shopping, Sammy disse que percebeu e até fez pose. A influenciadora também contou nos stories do Instagram por que aceitou que Pyong comprasse a TV. “Eu tenho condição de comprar uma televisão, mas como diria Luísa Sonza: ‘Eu sou rica, não burra’. Brincadeira, eu sei que é um assunto sério, mas é que se eu ficar afundando nas coisas que falam, eu vou ficar doida e não quero ficar mal. Cansei de chorar, não aguento mais”. Sammy ainda deixou claro que vai continuar tendo contato com o ex-participante do “BBB 20” e disse que as pessoas precisam se acostumar com isso. “Não fiquem surpresos ao ver eu e o Pyong juntos em algum lugar, ele é pai do Jake e sempre vai ser. Ele vai frequentar aqui [em casa] no final de semana e ele vai levar o Jake para passear, mas como ele mama no peito então, consequentemente, eu vou junto. A gente vai ter que conviver”, finalizou.