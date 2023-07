Cardi B arremessa microfone em mulher que jogou bebida na cantora enquanto se apresentava

Atitude recebeu apoio da cantora Anitta: ‘Faria igualzinho’

Reprodução/Instagram/@iamcardib Cardi B não gostou da conduta e atirou o microfone em direção a pessoa que lhe tacou bebida



Uma reação da cantora Cardi B durante um show neste sábado, 29, surpreendeu os fãs e está repercutindo nas redes sociais. Durante um show, uma mulher da plateia jogou um copo de bebida sobre a artista e ela, irritada, atirou o microfone sobre a fã. O vídeo ainda mostra que, imediatamente após a cena, os seguranças se aproximaram e retiraram a mulher da frente do palco. Os internautas estão divididos com a reação da rapper: alguns defenderam Cardi B, enquanto outros acharam a atitude desproporcional. A cantora brasileira Anitta, que tem um parceria com Cardi B na música “Me Gusta”, defendeu a norte-americana:. “Me deu um grande prazer de ver ela tacando-lhe o sarrafo, eu faria igualzinho”, disse nos stories do Instagram.