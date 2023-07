Balneário Camboriú tem 7 dos 10 prédios mais altos do Brasil

Investimentos recentes em infraestrutura valorizaram o metro quadrado da cidade catarinense, que atrai empresários e famosos

O edifício residencial mais alto do país, com 290 metros, fica na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Outros quatro arranha-céus chamam a atenção dos turistas e investidores. O turismo, o tamanho limitado da cidade e investimentos imobiliários são alguns dos fatores apontados por especialistas para que a cidade atraia tantos prédios altos. Conforme uma pesquisa, sete dos 10 edifícios mais altos do Brasil ficam em Balneário Camboriú. Estrelas do esporte como Neymar e Cristiano Ronaldo estão investindo em imóveis na cidade. Com isso, o preço do metro quadrado chega a aproximadamente R$ 12 mil, sendo o mais caro do Brasil. Ao todo, o município catarinense tem cinco arranha-céus: a One Tower (290 metros), a Yachthouse (281 metros), a Boreal Tower (240 metros), a Titanium Tower (238 metros) e a Infinity Coast (234 metros).

Os atrativos turísticos da cidade vêm crescendo a cada temporada. Investidores estrangeiros estão apostando na valorização imobiliária causada pelo turismo. A corretora Priscila Guimarães analisou a situação imobiliária da cidade em entrevista à Jovem Pan News. “Os investimentos em infraestrutura, como o alargamento da orla em 2021, refletiram na valorização dos imóveis em 20%, transformando o metro quadrado mais valorizado do Brasil”, afirmou.

*Com informações do repórter Carlos Magagnin