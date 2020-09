Cardi B entra com pedido de divórcio de Offset, diz revista

Casal de rappers está junto há três anos e o motivo da separação seria uma nova traição do integrante do Migos

Reprodução/Instagram Cardi B e Offset são pais de Kulture, de dois anos



Cardi B estaria oficialmente se divorciando do marido, o rapper Offset. Segundo a revista US Weekly, a cantora teria entrado com o pedido no estado americano de Georgia na terça-feira (15). O motivo seria a descoberta de uma nova traição do integrante do Migos. No documento, Cardi B cita que o casamento está “irremediavelmente rompido” e “não há perspectivas de reconciliação”. O casal está junto desde 2017 e , juntos, são pais de Kulture, de dois anos. Offset já se envolveu em outras polêmicas acerca de sua fidelidade. Em 2018, Cardi B já rompeu com o marido, mas reataram meses depois.