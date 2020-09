Saulo Poncio é operado após crise de apendicite e segue em hospital do RJ

Cantor, que é casado com Gabi Brandt, sentiu fortes dores na tarde de segunda-feira (14)

Reprodução/Instagram Representantes de Saulo informaram que ele já está em quarto de enfermaria após cirurgia



O cantor Saulo Poncio passou por uma cirurgia na noite de segunda-feira (14) após uma crise de apendicite. Em comunicado à imprensa, os representantes do artista, que é casado com a influencer Gabi Brandt, confirmaram a informação. “Saulo sentiu fortes dores na região da apêndice durante a tarde quando foi levado para o Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde precisou passar por uma cirurgia para melhora do quadro. O cantor passa bem e já está no quarto se recuperando, acompanhado por uma excelente equipe que está em constante controle do seu quadro pós-cirúrgico”, diz o texto. Nem Gabi nem Sarah Poncio, irmã de Saulo, se manifestaram nas redes sociais sobre o assunto até o momento.

Recentemente, o pastor Márcio Poncio, pai de Saulo e Sarah, disse que foi expulso da casa do filho, já que eles e Gabi mudaram de igreja recentemente, deixando de frequentar o culto de Márcio. Para ele, a atitude dos familiares se deu por causa de uma pessoa “se passando por apóstolo”. “[Ele dizia] ajudar pessoas. Aos poucos, o que vi foi uma pessoa maliciosa alienando mentes fracas. (…) Tudo pelo velho motivo de sempre: ganância e poder dos homens. Mas não vão muito longe”, disparou o pastor. Falando especificamente sobre ainda frequentar a casa de Saulo, Márcio não teve papas na língua: “Na verdade, fui expulso de lá”. O pastor ainda respondeu se Sarah e Jonathan Couto estão separados. “[Estão] em crise, mas logo passa”.