Cariúcha defende vitória de Lucas em ‘A Fazenda’ após treta com Jojo Todynho: ‘Questão de honra’

Cantora expôs que terminou casamento com o então marido após flagra-lo trocando mensagens com outros homens

A influenciadora Cariúcha se posicionou sobre a briga envolvendo Jojo Todynho e Lucas Souza. Inimiga declarada de Jojo, a peoa de ”A Fazenda” também protagonizou discussões com Souza durante sua passagem pelo reality show, mas resolveu tomar o lado do peão na treta que envolve ele e sua ex-mulher. “Vou puxar mutirão pro Lucas ganhar. Agora, é questão de honra. Mais do que nunca, quero que ele ganhe essa bagaça. E o seu problema com ele, vai resolver na Justiça, eu não tenho nada a ver com isso”, disse. Tudo começou quando Jojo expôs que o motivo do término entre ela e Lucas foi a presença de conversas com outros homens no celular do antigo amado. Todynho também chegou a dizer que Cariúcha teria comprovações sobre a história. “Meu problema com o Lucas eu já resolvi dentro da Fazenda. Aqui fora é vida que segue, não vou arrumar confusão”, afirmou.

Cariúcha afirmou que não irá expor os supostos vídeos de Lucas, uma vez que não os tem mais. Ela afirma estar comprometida com a integridade do ex-marido de Jojo e também relembrou como a cantora reagiu a sua eliminação em ”A Fazenda”. “O Lucas confiou em mim. Uma coisa que eu não vou fazer é chantagem nem escrachar o Lucas, porque ele confiou em mim. O segredo dele, eu vou levar para o meu túmulo”, disparou. “Você comemorou, estourou champanhe quando eu perdi, praticamente chutou cachorro morto. Agora, você tenta se chegar a mim para tentar destruir o Lucas? Não! Você não vai fazer com o Lucas o que você fez comigo”, concluiu.