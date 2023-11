Whindersson Nunes revela que foi traído em namoro passado: ‘Minha mãe criou um bezerro’

Cantor contou que se inspirou em namorada da adolescência para compor primeiras músicas, mas foi traído três vezes

Reprodução/Instagram/whinderssonnunes Whindersson Nunes tem parcerias com João Gomes e Priscila Alcantara



O humorista Whindersson Nunes revelou que foi traído em um relacionamento antigo. Após ser questionado sobre a origem de seu interesse pela música, o cantor contou que começou a compor para homenagear uma namorada de adolescência, mas foi traído três vezes em seguida. “Foi no ensino médio, musiquinha de amor. Depois dessa música, ela me traiu três vezes. Minha mãe não criou um filho, criou foi um bezerro”, brincou. Whindersson tem apostado em sua carreira musical e acumula mais de um milhão de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, incluindo parcerias com outros artistas consagrados da nova geração, como João Gomes e Priscila Alcantara. Anteriormente casado com cantora Luísa Sonza, o humorista está solteiro, mas deixa inúmeros comentários nas publicações e transmissões da ex-esposa nas redes sociais.