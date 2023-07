Carla Perez se manifesta após vídeo da filha beijando namorada viralizar: ‘Sem paciência’

Ex-dançarina do É o Tchan fez post após Camilly Victória dizer que a parceira é sua pessoa favorita

Reprodução/Instagram/carlaperez/TikTok/prettygirlslovemillz Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victória assumiu namoro com americana



A dançarina Carla Perez se manifestou após sua filha com o cantor Xanddy, Camilly Victória, assumir namoro com uma jovem americana chamada Daze. “Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas”, postou a ex-loira do É o Tchan após viralizar um vídeo em que sua filha aparece beijando a namorada. No TikTok, Camilly fez um post com um compilado de momentos ao lado de Daze e, em um deles, elas se beijam. Na legenda, ela se declarou: “Minha pessoa favorita”. Nos comentários, muitos seguidores deixaram mensagens de apoio ao casal. “Felicidades, Camilly! Deus abençoe vocês”, escreveu uma pessoa. “Que sejam felizes”, desejou outra. “A felicidade alheia incomoda demais, só seja feliz, Camilly”, aconselhou mais uma.

A jovem de 21 anos desmentiu recentemente nas redes sociais as especulações de que houve atritos entre sua família devido a sua orientação sexual. “Fico triste em ter que vir aqui para desmentir e explicar qualquer coisa sobre minha vida pessoal e de minha família, mas como essa situação está tomando uma proporção enorme, quero ser 100% honesta”, postou há pouco mais de um mês no Instagram. Em outro trecho do desabafo, Camilly declarou: “Meus pais me criaram e me educaram muito bem, sempre com muito amor, apoio e respeito. Eles me amam, aceitam e respeitam como eu sou, nem mais nem menos. Sempre deixaram muito claro que me apoiam em tudo. Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para chamar mais atenção”.