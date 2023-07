Ana Maria Braga invade estúdio da Record TV e dispara: ‘Falaram mal de mim hoje?’

Apresentadora foi convidada pela emissora para dar uma entrevista sobre o programa ‘Note e Anote’

Reprodução/Record TV Ana Maria Braga deu um puxão de orelha em Fabíola Reipert



A apresentadora Ana Maria Braga esteve na Record TV na última terça-feira, 25, e visitou o estúdio onde apresentou o extinto “Note e Anote”. Atualmente, o local é usado para gravar o “Balanço Geral” exibido em São Paulo. Ao entrar no estúdio, a apresentadora do “Mais Você” foi recebida por Reinaldo Gottino e Fabíola Reipert. “Que bonita que ela está”, comentou a jornalista ao ver Ana Maria. Após cumprimentar Gottino, a parceira de Louro Mané disparou: “O que vocês falaram mal de mim aqui hoje?”. Vale ressaltar que um dos quadros mais populares do “Balanço Geral” é o “Hora da Venenosa”, no qual Fabíola conta fofocas sobre o mundo das celebridades. Ana Maria interagiu com a Cobra Judite e falou aos atuais donos do estúdio: “Que vocês continuem sendo muito felizes aqui”. Fabíola agradeceu a presença da apresentadora, que precisou de autorização da Globo para estar na Record. “Obrigada por ter vindo aqui”.

Ana Maria aproveitou a oportunidade para dar um puxão de orelha em Fabíola. “Ah, e maneira, tá?”, declarou a global antes de deixar seu antigo estúdio. “Falando nisso, eu tenho uma pergunta para te fazer”, brincou a jornalista. “Se perguntar, eu respondo”, rebateu a apresentadora. Mesmo brincando com a situação, Fabíola confessou que ficou sem graça com o comentário feito pela comunicadora. “Você me deixou tímida”, falou a jornalista após comentarem que ela estava vermelha. A entrevista de Ana Maria fará parte de uma série especial de reportagens sobre os 70 anos da emissora. A apresentadora comandou o “Note e Anote”, que era um programa de variedades, de 1993 a 1999. A artista deixou a Record para assinar com a Globo, emissora na qual comanda o “Mais Você” há 23 anos.