‘Midnights’, de Taylor Swift, bate recorde de álbum mais ouvido em um dia no Spotify

Décimo álbum de estúdio da cantora norte-americana fez sucesso entre os fãs na plataforma de música

Reprodução/ Twitter @taylorswift13 Taylor Swift lançou o álbum 'Midnights' nesta sexta-feira, 21



Taylor Swift segue batendo recordes em sua carreira. Nesta sexta-feira, 21, a norte-americana lançou seu 10º álbum de estúdio, o Midnights, e bateu o recorde de álbum mais ouvido em 24h do Spotify e a artista com mais streamings em um único dia da história da plataforma. A cantora descreveu que o trabalho são “as histórias de 13 noites sem dormir espalhadas pela minha vida”. O anúncio foi feito na tarde deste sábado, 22, pelo Twitter oficial da plataforma de música. Taylor comemorou nas redes sociais. “Como eu me tornei tão sortuda? O que acabou de acontecer ?!?!?!”. No Spotify, além do álbum, a cantora lançou vídeos curtos para comentar as cinco coisas que tiraram seu sono e serviram de inspiração para o trabalho.