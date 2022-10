Carlinhos Maia se declarou e disse que era ‘tarado’ no marido horas antes de separação

‘São 13 anos de casado, mas parece que foi ontem’, disse o influenciador ao elogiar Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof Carlinhos Maia postou stories elogiando Lucas Guimarães antes de anúncio



O fim do casamento do influenciador Carlinhos Maia com Lucas Guimarães pegou muitos fãs de surpresa, isso porque horas antes de fazerem o anúncio, houve uma declaração de amor nas redes sociais. “E eu que sou tarado no meu marido, vocês acreditam? Fico só de olhinho nas pernas, vou mentir? São 13 anos de casado, mas parece que foi ontem. Pernas boas, suculentas”, declarou Carlinhos nos stories do Instagram enquanto filmava Lucas ouvindo música. “Preto, você está lindo sem barba”, acrescentou o influenciador, que continuou postando vídeos elogiando o então parceiro. “Ainda bem que eu acordei com marido bonito porque eu não ia ficar acordando com gente feia do meu lado todo dia não.” No último domingo, 23, o casal comunicou que não está mais junto: “Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase”. Nas redes sociais, muitos fãs ficaram confusos. “Entendi nada… o Carlinhos Maia anuncia o fim do casamento hoje. E ontem nos stories estava se declarando falando que era tarado no marido dele, e que se amavam há 13 anos”, comentou uma seguidora. “Internet é uma mentira tão grande que há 18h Carlinhos Maia estava postando stories com o marido, falando de vida de casado e se divertindo, e agora anunciou a separação”, escreveu outra. “Ontem mesmo nos stories do Carlinhos Maia estava tudo bem, ele elogiando a beleza, o tesão que tinha pelo Lucas e hoje anuncia separação. De fato as redes sociais são uma grande mentira, e a galera de verdade tentando se comparar e se tornar isso, vai entender”, acrescentou mais uma.

Entendi nada… o Carlinhos Maia anuncia o fim do casamento hoje. E ontem nos stories tava se declarando falando q era tarado no marido dele, e que se amavam há 13 anos, bla bla… — keep ⭐️ 13 (@keepingupfer) October 23, 2022

carlinhos maia ontem falando que era tarado no marido dele e nas pernas do marido dele e hj anuncia sua separação 🤡🥵🥺😮‍💨 — theusão (@eu_theusl) October 23, 2022

O Carlinhos Maia se declarando pro Lucas ontem nos stories e Hj anuncia o fim do casamento, não tô entendendo pic.twitter.com/Vx0DIrhHkU — KEL WINCHESTER (@kelsantws) October 23, 2022

internet é uma mentira tão grande que há 18h carlinhos maia tava postando story com o marido, falando de vida de casado e se divertindo, e agora anunciou a separação — rafa (@rafagazzinelli) October 23, 2022

Ontem mesmo nos stories do Carlinhos Maia tava tudo bem, ele elogiando a beleza, o tesão que tinha pelo Lucas e hj anuncia separação 🤷. De fato as redes sociais são uma grande mentira, e a galera de verdade tentando se comparar e se tornar isso, vai entender — Amanda Alves (@Amandalves22) October 23, 2022

Carlinhos Maia ontem / Carlinhos Maia hoje 🫠 pic.twitter.com/QOpznKWoeg — Gedyson Viana (@ogedyson) October 23, 2022