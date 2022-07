Lucas Guimarães diz que David Brazil pediu nudes para ajudá-lo no início da carreira: ‘Queria me usar’

Apoiado pelo marido, Carlinhos Maia, ele procurou uma foto na internet de um homem parecido com ele e mandou para o apresentador, que acreditou e promoveu o casal

Reprodução/YouTube/PocCast/Instagram/davidpixbet Lucas Guimarães contou que David Brazil pedia nudes para ele nas redes sociais



O início da carreira do influenciador Lucas Guimarães foi impulsionado pelo apresentador David Brazil, que o ajudou em troca de nudes. A revelação foi feita pelo próprio marido de Carlinhos Maia durante participação no podcast “PocCast”. David começou a seguir Lucas no Instagram antes dele se tornar conhecido e começou a mandar mensagens no privado. Nessa época, o influenciador já vivia um relacionamento com Carlinhos, mas ambos não eram assumidos. “Disse que era fã dele [David] e ele me falou que queria outra coisa de mim”, contou Lucas. “Sempre fui muito transparente com meu marido. Falei que o David Brazil estava mandando mensagem para mim, ele perguntou: ‘O que ele quer?’. Eu disse assim: ‘Ele quer que eu mostre o cunhão’.” O influenciador disse ao agora marido que não teria coragem de mandar as fotos, mas foi incentivado por Carlinhos. “A gente trabalhava de radialista na época. O Carlinhos ganhava R$ 100, eu ganhava R$ 100, estávamos desesperados”, afirmou.

Lucas disse que David sempre foi direto sobre suas intenções e enfatizou que admira isso nele. “Ele nunca chegou para mim e falou: ‘Você vai me dar isso para ser ator ou apresentador’. Ele nunca me enganou, mas ele queria me usar e falava isso”, declarou o influenciador. “Passamos três anos sem falar com ele. No terceiro ano, o David me mandou mensagem dizendo: ‘Lucas, eu tiro o chapéu para você, porque são poucos os homens que conversei e não tive tudo o que eu queria. Você me mostrou que é um cara íntegro, de caráter’. Se fosse qualquer outra pessoa, se jogava. Carlinhos foi no Google, começou a procurar alguém parecido comigo para mandar a foto.” O casal procurou um homem com um corpo parecido com o de Lucas e, quando encontraram, enviaram o falso nudes.

“Procurei no Google um moreno, baixinho, do meu tamanho, tudo certinho e mandei. Ele acreditou. Uma mão lava a outra, falei: ‘Como mandei o que você pediu, agora quero que você promova um jornal nosso chamado ‘Close’, pegue alguns famosos e peça para dar um alô, que vai ser muito bacana para a gente’. David pediu vídeo para Sabrina Sato, Carolina Dieckmann, Susana Vieira, Viviane Araújo, Nicole Bahls, o Hulk jogador”, contou. “Era o que precisava para a gente começar a ganhar dinheiro.” Depois de receber os vídeos dos famosos, o influenciador abriu o jogo com David e falou que vivia um relacionamento com Carlinhos.