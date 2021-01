Carlinhos Maia será intimado pelo MP-AL para explicar suposto convite de vacina

Influenciador afirmou que foi convidado para ser um dos primeiros vacinados no Alagoas; prefeito de Maceió, JHC, também será oficiado

Reprodução/Instagram O influenciador Carlinhos Maia deverá receber a intimação na próxima semana



O influenciador digital Carlinhos Maia será intimado pelo Ministério Público do Alagoas nos próximos dias para explicar o suposto convite que ele teria recebido para ser um dos primeiros vacinados no estado. “Me convidaram aqui no meu Estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue”, afirmou o influencer no Twitter. Em seguida, o governo de Alagoas negou o convite. “A Secretaria de Estado da Comunicação informa que as 71 mil doses da vacina serão destinadas exclusivamente ao grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde. Estão neste grupo os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, indígenas e residentes em abrigos. Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo”.