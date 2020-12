Felipe Neto critica Carlinhos Maia por festa e humorista rebate: ‘Vive julgando os outros’

Humorista vem sendo alvo de críticas após dar uma festa cheia de famosos no último sábado em meio à pandemia do coronavírus

Reprodução/Instagram/Carlinhos Maia Carlinhos Maia organiza megaevento e é criticado nas redes sociais



O humorista Carlinhos Maia vem sendo alvo de críticas após dar uma festa cheia de famosos no último sábado, 19. A crítica da vez veio de Felipe Neto. O youtuber compartilhou notícia de que ao menos 47 pessoas teriam testado positivo após o megaevento e escreveu: “Será que a consciência pesa? Eu duvido”. Em seguida, Neto recebeu uma série de comentários de seguidores apontando que o seu irmão, Lucas Neto, também havia realizado um evento em meio à pandemia. “Eu não sou o meu irmão. Fiquei sabendo agora e estou falando com ele. Mas uma diferença: o público foi impedido de se aglomerar, máscara foi obrigatória e distanciamento de 3 metros. NENHUM caso de contaminação. Mesmo assim, sou CONTRA”, afirmou. “Querer comparar é mau caratismo. E quem criticou o ‘demonho’ fui eu”, completou.

“Demônio é seu **, uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo”, rebateu Carlinhos Maia. “Errado também, vive julgando os outros”, criticou. O youtuber Felipe Castanhari também alfinetou o comediante. “O mundo é um pouco pior com o Carlinhos Maia”, escreveu. Rafinha Bastos também se juntou ao coro. “Esse Carlinhos Maia tem que acabar”, afirmou. Felipe Neto afirmou que se a notícia sobre as 47 pessoas infectadas na festa for falsa, ele retratará. “Isso não tirará a irresponsabilidade e desumanidade do cidadão, que é corriqueira e todo mundo sabe”, tuitou.

Parabéns a todos os envolvidos. Agora multiplica esse número, pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas q pegaram na festa. Será q a consciência pesa? Eu duvido.https://t.co/cy99MM0tUM — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 25, 2020