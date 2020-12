Felipe Neto é criticado por furar quarentena para jogar futebol e pede ‘perdão’

Youtuber virou assunto porque ele criticou Carlinhos Maia foi causar aglomeração no Natal da Vila

Reprodução/Instagram/felipeneto Felipe Neto está sendo criticado por ter jogado futebol na pandemia



O youtuber Felipe Neto está sendo alvo de críticas após vazar um vídeo em que ele aparece jogando futebol com os amigos. O fato do influencer ter furado a quarentena ganhou repercussão porque recentemente ele criticou Carlinhos Maia por realizar o Natal da Vila, que gerou uma aglomeração em meio a pandemia. Como o assunto tomou grande proporção nas redes sociais, Felipe decidiu se pronunciar: “Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo”.

Ele ainda acrescentou: “Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamos em frente”. Nas redes sociais, muita gente está dizendo que o youtuber se “perdeu no personagem” que ele criou. “Você procura no dicionário ‘hipocrisia’ e aparece o Felipe Neto, o maior hipócrita de todos”, escreveu um seguidor. “Briguei com o meu namorado para defender o Felipe Neto e agora ele me apronta essa, valeu aí”, comentou outro. “Felipe Neto está preso no personagem dele agora não pode sair”, acrescentou mais um. Também tem seguidor dizendo que as pessoas só estão apontando o dedo porque não concordam com o posicionamento político do influencer.

Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ngm e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro. Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo. — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 29, 2020

Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qlq risco caso eu tenha pego alguma coisa, o q é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamo em frente. — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 29, 2020

#CiteUmaHipocrisia

Você procura no dicionário "hipocrisia" e aparece o Felipe Neto, o maior hipócrita de todos. — Aline (@AllieRibOllie) December 29, 2020

Briguei com o meu namorado para defender o Felipe Neto e agora ele me apronta essa, valeu aí @felipeneto 🙃 pic.twitter.com/WbmINphNeK — Panda 🐼 (@pandadocoala) December 29, 2020

Jura q só descobriram hj que o Felipe Neto é um hipócrita — Bru (@Brureinhart) December 29, 2020

felipe neto ta preso no personagem dele agora n pode sair kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Luiz Faitanin (@LUlZEDUARDO) December 29, 2020