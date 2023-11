Carlos Alberto de Nóbrega é internado após sofrer acidente doméstico

Humorista está em observação e segue hospitalizado sob dependência médica

Reprodução/TV Cultura Carlos Alberto de Nóbrega está internado



O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado no último final de semana, 11, após sofrer um acidente doméstico. O astro do programa ‘A Praça É Nossa’ foi acudido e levado para o hospital, onde segue sendo observado por médicos. O incidente não trouxe ferimentos graves ao artista e é esperado que ele volte para casa em breve. As informações foram confirmadas pela assessoria e familiares de Nóbrega, que agradeceu a preocupação do público com o apresentador. Esta é a segunda vez que o humorista é hospitalizado neste semestre. Na primeira ocasião, ele foi levado ao Hospital Sírio Libanês para tratar uma infecção por Covid-19. Na ocasião, a médica e esposa Renata Domingues filmou Carlos em uma maca no hospital. Frequentemente ela publica imagens com o marido nas redes sociais e atualiza sobre o dia a dia da família.