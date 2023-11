Matt LeBlanc é o primeiro ator de ‘Friends’ a desabafar sobre morte de Matthew Perry: ‘Honra dividir o palco com você’

Elenco principal da série de comédia havia escrito uma carta em conjunto para homenagear o artista que viveu Chandler no programa

Reprodução/Instagram/@mattleblanc Matt LeBlanc interpretou Joey em 'Friends'



O ator Matt LeBlanc foi o primeiro ator de “Friends” a desabafar sobre a morte de Matthew Perry. Nas redes sociais, o artista que ficou conhecido pelo personagem Joey falou sobre sua carreira ao lado do amigo. “É com o coração pesado que eu digo adeus. Os tempos que passamos juntos estão honestamente entre os meus favoritos da vida. Foi uma honra dividir o palco com você e te chamar de meu amigo. Eu vou sempre sorrir quando pensar em você e nunca irei te esquecer. Nunca”, escreveu. “Abra as suas asas e voe, meu irmão. Você finalmente está livre. Muito amor. E acho que você vai ficar com os vinte dólares que me deve”, finalizou, em tom de brincadeira. Perry morreu em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O eterno Chandler estava em uma hidromassagem quando foi encontrado por um funcionário. O elenco de Friends chegou a se pronunciar sobre o falecimento em uma nota conjunta de Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

