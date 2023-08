Mano Brown é indicado a título de Doutor Honoris Causa em Universidade da Bahia

Caso aceite o título, a cerimônia será realizada em novembro na UFSB

Ellan Lustosa/Estadão Conteúdo Mano Brown, integrante do Racionais MC's, é um dos principais nomes do hip-hop brasileiro



Em celebração aos 50 anos do Hip Hop, a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) irá conceder o título de Doutor Honoris Causa a Mano Brown. Segundo a instituição, a concessão do título foi aprovada nesta quarta-feira, 16, pelo Conselho Universitário. O título de Doutor Honorário é atribuído a pessoas que tenham contribuído de maneira notável para o progresso das Artes, Cultura, Ciências ou Letras, mas que nunca cursaram o doutoramento de forma tradicional. A proposta visa “ressaltar a importância do artista que transcende o Hip Hop e a música rap, aclamado por sua autenticidade e por representar a voz dos moradores da periferia”. A Reitora Joana Angélica Guimarães declarou”a titulação aprovada, por unanimidade, reflete a importância dada pela nossa comunidade ao trabalho desenvolvido pelo Mano Brown, na arte, na cultura e especialmente na interlocução com jovens negros e negras de periferia que veem na música de Mano Brown uma forma de expressão que lhes dá voz, quando a sociedade lhes nega”. Caso aceite o título, o artista receberá a honraria em sessão solene prevista para novembro. Mano não se pronunciou sobre o título até o momento. “Uma titulação como essa não é algo único e individual. Não é para quem recebe, no caso o Pedro Paulo, Mano Brown, não é para quem reconhece a importância dele como artista e liderança. É algo que aponta para a importância do que o Hip Hop nos tem deixado de legado ao longo dos anos, a identidade das periferias e a possibilidade do sonho diante de tanta miséria e sufocamento”, disse Richard Santos, pró-reitor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da UFSB.

*Com informações do Estadão Conteúdo