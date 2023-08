Ator Lucas Malvacini revela prática de ‘jejum sexual’: ‘Muito importante na minha vida’

‘Ajuda a me conectar comigo mesmo’ partilha ele nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@lucasmalvacini



Em suas redes sociais, o ator Lucas Malvacini surpreendeu os internautas ao afirmar em um vídeo que é praticante de “jejum de sexo“. Desde 2015, ele aderiu a prática que consiste em ficar 21 dias sem transar, se masturbar ou consumir pornografia. “A pratica mais potente que já tive contato na minha vida”, partilha o modelo. “Sempre me vi muito perdido com meus sentimentos, com minhas emoções, sobre o rumo que deveria seguir na minha vida. Esse comportamento é muito perigoso. A gente tende a ficar refém dos prazeres mundanos. O sexo é muito banalizado. As pessoas me veem como um produto”, contou o modelo.

Em seguida, o artista confessou já ter enfrentado desafios para lidar com a sua intensa libido: “Os sentimentos estavam me consumindo a ponto de eu não saber o que fazer, a ponto de eu buscar no sexo uma maneira de compensar essa falha mental. O sexo vai te dar um pouquinho de prazer, mas quando você cair em si você vai estar muito pior”, declarou ele. “O jejum do sexo serve para mim para acertar tudo de maneira clássica, categórica, me botar de frente dessa vulnerabilidade, desses prazeres que são muito fortes. Esse jejum é muito importante na minha vida, me ajuda a me conectar comigo mesmo”, finalizou o escorpiano.