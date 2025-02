Carlos Alberto de Nóbrega é internado com virose em São Paulo

Apresentador, de 88 anos, foi hospitalizado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês; SBT suspendeu as gravações do programa ‘A Praça É Nossa’

Reprodução/Instagram/@calbertonobrega Sua esposa, a médica Renata Domingues, compartilhou uma imagem de uma videochamada com ele em suas redes sociais, onde expressou saudade



Carlos Alberto de Nóbrega, foi internado na unidade de terapia semi-intensiva do Hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo. Devido à sua condição de saúde, o SBT decidiu suspender as gravações do programa humorístico “A Praça É Nossa”, que estavam agendadas para esta semana. A confirmação dessa informação foi feita pela assessoria de imprensa da emissora. O apresentador foi diagnosticado com uma virose, e sua esposa, a médica Renata Domingues, compartilhou uma imagem de uma videochamada com ele em suas redes sociais, onde expressou saudade com a mensagem: “Boa noite, com saudade”. Segundo a unidade, os dados sobre os internados são divulgados apenas por meio de Boletins Médicos, que são gerados mediante solicitação dos pacientes ou de seus familiares.

