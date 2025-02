Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist retoma carreira de massagista

Atualmente, ela consegue gerar uma renda média de R$ 200 por dia com a venda dos salgados, mas acredita que a atividade proporciona um retorno financeiro mais vantajoso

Regininha Poltergeist, de 54 anos, decidiu retomar sua carreira como massagista após um período vendendo empadas no Méier, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Atualmente, ela consegue gerar uma renda média de R$ 200 por dia com a venda dos salgados, mas acredita que a massagem proporciona um retorno financeiro mais vantajoso. Apesar de sua escolha profissional, Regininha expressou em entrevista ao Extra preocupação com a possibilidade de seus clientes associarem seu trabalho à prostituição, uma atividade que ela já exerceu em momentos de necessidade. Essa experiência passada a faz refletir sobre a percepção que as pessoas podem ter de seus serviços.

Ela oferece uma variedade de massagens, incluindo Shiatsu e relaxantes, com preços que variam em torno de R$ 300 por sessão. Para aqueles que optam por pacotes de três dias na semana, há a possibilidade de descontos, tornando seus serviços mais acessíveis. Regininha atende tanto homens quanto mulheres.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias