Academia publica foto de Fernanda Torres no jantar dos indicados ao Oscar 2025

Oscar 2025 acontece neste domingo (2) e o Brasil concorre em três categorias: melhor atriz (Fernanda Torres), melhor filme e melhor filme em língua estrangeira por ‘Ainda Estou Aqui’

Reprodução/Instagram/@theacademy/ Foto: Emma McIntyre/WireImage Fernanda Torres no jantar dos indicados ao 97ª edição do Oscar



O perfil oficial do Oscar no Instagram postou fotos de Fernanda Torres no jantar dos indicados à edição deste ano do prêmio. A brasileira concorre à estatueta de melhor atriz por sua interpretação de Eunice Paiva em “Ainda Estou Aqui”, com direção de Walter Salles. O longa está na disputa, ainda, pelo melhor filme de língua estrangeira e melhor filme.

O jantar dos indicados tradicionalmente acontece antes das cerimônias anuais do Oscar para uma confraternização entre os nomeados e fotos oficiais, como as divulgadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Fernanda Torres foi fotografada sozinha e também com outros indicados, como Timothée Chalamet, Isabella Rossellini, Mikey Madison, Cynthia Erivo e Demi Moore.

A atriz também postou algumas imagens em seu Instagram. A cerimônia do Oscar 2025 acontece neste domingo (2) e terá transmissão no Brasil pela TNT, pela Max e pela TV Globo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Academy (@theacademy)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos