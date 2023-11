Rodrigo Bocardi aparece com terno rasgado na TV e chama costureira para bancada de jornal

Jornalista foi alertado por um telespectador que acompanhava o ‘Bom Dia São Paulo’

Reprodução/TV Globo Rodrigo Bocardi trocou de gravata ao vivo e foi surpreendido



O apresentador Rodrigo Bocardi foi surpreendido durante apresentação do Bom Dia São Paulo nesta sexta-feira, 17. Tudo começou quando o âncora da Globo decidiu trocar de gravata no meio do programa após combinar dois tons de cinza na roupa do dia. Quando foi escolher a nova peça de roupa colorida para ajudar a compor um visual mais colorido, um telespectador alertou Bocardi sobre um rasgo no terno na região do cotovelo. “Já vi mensagens dizendo que ganhei luz com essa gravata verde. Realmente, ficou melhor, só que aconteceu uma coisa… Não era a gravata que a gente precisava trocar…”, brincou ao mostrar a parte rasgada para a câmera. As colegas de trabalho do jornalista também se divertiram com a situação. “Tira isso, nós estamos passando vergonha”, disse Sabina Simonato. Em seguida, Bocardi trouxe a assistente de figurino do programa, Aline Nascimento, para reajustar sua roupa. “Que situação, vamos lá. Não estava rasgado quando começou o jornal e você veio aqui cuidar de mim? Rasgou durante o jornal? Você tem certeza?”, disse Bocardi. “Que alívio. Salvadora, meu terno ganhou sobrevida”, continuou o jornalista após o término da transmissão. As imagens da costureira foram transmitidas ao vivo e nas redes sociais de Rodrigo Bocardi.