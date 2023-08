Carlos Alberto de Nóbrega tem alta do hospital após diagnóstico de Covid-19

Apresentador de 87 anos estava internado desde a última quinta-feira

Reprodução/TV Cultura Carlos Alberto de Nóbrega e a mulher foram diagnosticados com Covid-19



O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira, 21, após ser internado com Covid-19. A informação foi repassada pela mulher do apresentador, Renata Domingues de Nóbrega. “Estamos de alta , VIVA … a COVID nos pegou e a gente se tratou. Agradeço a Deus a todo momento! Por me trazer calma, esperança e certeza que TUDO é da vontade dele … dias difíceis e superados. Cada obstáculo, saio mais forte!!! Obrigada obrigada. SE CUIDEM”, escreveu no Instagram. O humorista de 87 anos estava no hospital desde o dia 17. Em fevereiro de 2021, o casal já tinha sido internada com o mesmo quadro clínico.