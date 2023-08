Eliezer expõe seguidores que chamam filha com Viih Tube de ‘obesa’: ‘Não é legal’

Ex-BBB mostrou gráficos de crescimento da criança e repreendeu suposições sobre peso: ‘Muito ruim’

Reprodução/Instagram/viihtube Eliezer e Viih Tube são pais de Lua di Felice, que nasceu neste ano



O influenciador digital Eliezer fez um desabafo sobre a saúde de sua filha, Lua di Felice. Após receber uma série de comentários questionando o peso de sua filha com Viih Tube, o ex-BBB garantiu que não há nada de errado com os exames médicos da criança e repreendeu as suposições. “A Lua é super saudável. Todo mês nossa pediatra faz a curva de crescimento dela, que é um parâmetro que temos para ver como está o desenvolvimento do bebê em relação ao corpo, cabeça e mente”, disse. Entendo a curiosidade sobre o peso da Lua e tudo bem, mas é muito ruim para mim e para a Viih esses comentários insinuando que nossa filha esteja ‘doente’. Isso não é legal, se coloquem no nosso lugar. Alguém falando que sua filha está obsea, com problemas de tireoide, que ela vai ser obesa. Que isso, gente Ela é um bebê de 4 meses, super saudável”, pontuou o pai.

Na sequência, Eli mostrou notificações de perfis que questionavam sobre os exames de tireoide de Lua e associavam o peso da bebê com os traços de Viih Tube. “Se puxar a mãe, vai ser baixinha e gordinha”, escreveu um usuário. “Cuidem para a Lua não ficar obesa”, disse outro. Segundo o namorado de Viih Tube, sua filha não tem um estado de saúde preocupante. Ele também chegou a mostrar os gráficos de crescimento dela. “Sim, a Lua ganhou peso, sim, mas ela também cresceu muito e está tudo dentro dos conformes. Então, por favor, parem de falar que ela está obesa. Obesidade infantil é quando a criança está significativamente acima do pesopara sua altura e idade”, concluiu Eliezer.