Após esgotar primeiro show, Jão anuncia data extra em São Paulo

Novo show será em 21 de janeiro, no Allianz Parque, e ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira ao meio-dia

Reprodução/Instagram/jao Cantor Jão se apresentará duas vezes em São Paulo em janeiro



A ‘SUPERTurnê’, do cantor Jão, ganhou uma nova data em São Paulo após a primeira apresentação no Allianz Parque se esgotar em duas horas. Na tarde desta segunda-feira, 21, o anúncio foi feito nas redes sociais do artista. O show extra, também no Allianz Parque, será em 21 de janeiro de 2024, um dia após a primeira data, que abre a turnê pelo país. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça, no site da Eventim, a partir do meio-dia. Os valores vão de R$ 60 (meia entrada cadeira superior) até R$ 450 (inteira pista premium). Duas “categorias premium” com vantagens para os fãs custam de R$ 565 a R$ 900. Jão ainda se apresenta em outros 11 Estados.

Confira abaixo as datas da SUPERTurnê:

20 de janeiro: São Paulo (esgotado)

21 de janeiro: São Paulo

24 de fevereiro: Curitiba

02 de março: Belo Horizonte

16 de março: Florianópolis

23 de março: Porto Alegre

06 de abril: Salvador

13 de abril: Fortaleza

20 de abril: Recife

27 de abril: Brasília

04 de maio: Goiânia

11 de maio: Rio de Janeiro

18 de maio: Belém

25 de maio: Manaus