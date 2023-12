Carlos Alberto de Nóbrega volta a ser internado após acidente doméstico

Humorista passa por cirurgia para se recuperar de coágulo formado na cabeça

Reprodução/Instagram/@calbertonobrega Carlos Alberto de Nóbrega está internado em São Paulo



O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado nesta quinta-feira, 14, em São Paulo. Um mês após sofrer um acidente doméstico, o apresentador do “A Praça É Nossa” foi encaminhado para cirurgia para se recuperar de coágulo formado na cabeça. O médico pessoal do artista o orientou a passar por procedimento cirúrgico para evitar o aumento e futuras complicações da massa de sangue. A operação deve acontecer nesta tarde. A sequela veio após Nóbrega sofrer uma queda em sua casa, durante folga com a família. O humorista, no entanto, passa bem e deve receber alta hospitalar em breve. O procedimento não deve afetar sua agenda de programas no SBT, uma vez que os trabalhos estão gravados para até janeiro de 2024. As informações foram confirmadas para o site da Jovem Pan por meio da assessoria do artista.